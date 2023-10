Formel 1: Weltmeister Verstappen gewinnt in Katar

Der alte und neue Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat den Großen Preis von Katar gewonnen. Am Tag nach seiner Krönung zum dreifachen Champion siegte der Red-Bull-Pilot auf dem Lusail International Circuit vor dem McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris. In einem unübersichtlichen Grand Prix mit rekordverdächtig vielen Boxenstopps siegte Verstappen im 17. Saisonrennen zum 14. Mal und zum 49. Mal in der Formel 1 insgesamt.