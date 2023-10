Formel 1: Wieder Wirbel um Track Limits! Nachträgliche Strafen wirbeln Ergebnis des Sprintrennens durcheinander

Wieder Wirbel um die Track Limits. Das Überfahren der Streckenbegrenzungen hat auch das Ergebnis des Sprintrennens in Katar durcheinandergewirbelt.

Die vielen Track-Limit-Vergehen und Strafen in Katar sorgten bereits beim Qualifying am Freitagabend sowie beim sogenannten Shootout für das Sprintrennen am Samstag für Zündstoff. Unter anderem äußerte Ex-Weltmeister Nico Rosberg scharfe Kritik.