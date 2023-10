Goethe in die Formel 1? Red Bull holt deutsches Toptalent

Die Formel-1-Flaute in Deutschland könnte bald ein Ende haben. Dafür will Red Bull sorgen. SPORT1 erfuhr: Nach dem Hamburger Nachwuchspiloten Tim Tramnitz (18) wurde jetzt auch Oliver Goethe (19) ins berühmte und erfolgversprechende Red-Bull-Juniorprogramm aufgenommen. Das bestätigte Red Bull-Motorsportchef Helmut Marko gegenüber SPORT1.

Der Nachfahre aus der Familie des legendären deutschen Dichterfürsten absolvierte demnach einen erfolgreichen Test im Red-Bull-Simulator und wurde danach fürs Juniorprogramm verpflichtet.

Der in London geborene und in Monaco aufgewachsene Formel-3-Pilot wird ab 2024 gemeinsam mit seinem Landsmann Tramnitz die Formel-1-Fahrschule absolvieren, die auch die Weltmeister Sebastian Vettel und Max Verstappen durchlaufen haben. Ziel: ein fester Platz in der automobilen Königsklasse.

Red Bull nimmt Nachwuchstalent Goethe auf

Helmut Marko zu SPORT1: „Wir haben beide aufgenommen, weil sie in ihren jeweiligen Nachwuchsklassen viel Potential gezeigt haben und wir glauben, dass sie die Fähigkeit haben werden, in der Formel 1 Fuß zu fassen. Das ist das Kriterium, warum wir junge Fahrer in den Kader aufnehmen. Ihre Entwicklung wird jetzt zeigen, wie gut sie sind und ob sie mal Champions werden können.“

Tramitz, bisher erfolgreich in der Formel Regional unterwegs, soll im nächsten Jahr neben Goethe in einem von Red Bull eingesetzten Team in der Formel 3 fahren, deren Rennen im Rahmenprogramm der Königsklasse ausgetragen werden. Goethe fuhr dieses Jahr schon dort mit und konnte sogar Rennen gewinnen. Je nach Entwicklungsstatus sind dann Auftritte in der Formel 2 und erste Formel-1-Testfahrten geplant.