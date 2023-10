Hülkenberg in Austin mit neuen Teilen und Speziallackierung

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg (36/Emmerich) wird beim Heimrennen seines amerikanischen Rennstalls Haas mit einem Update an den Start gehen. Wie Teamchef Günther Steiner am Montag sagte, wird das Update vor allem die Aerodynamik des Autos betreffen. Außerdem bekommt der Wagen eine Speziallackierung.

"Mehr Abtrieb und weniger Luftwiderstand zu erzeugen, war einfach nicht mehr möglich, also mussten wir das Konzept ändern", sagte Steiner. Dieses Konzept sei allgemein als "Red-Bull-Konzept" bekannt. Hülkenbergs Auto soll also nun dem von Weltmeister Max Verstappen (26/Niederlande) ähneln. Die Lackierung wird hingegen gänzlich anders sein. Der schlichte Haas wird beim Heimrennen in Austin am Wochenende von einigen Elementen, die an die "Stars and Stripes" der amerikanischen Flagge erinnern, geziert.