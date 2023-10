"Liebe-Hass-Story!" Formel-1-Star gesteht Motivationsprobleme

Doch trotz der Erfolge lief es nicht immer bei ihm rund. „Es gibt Tage, an denen ich am liebsten nicht ins Cockpit steigen würde“, erklärt er dem Blick und spricht von einer „Liebe-Hass-Story“ mit dem Sport. Im gleichen Atemzug spricht der 38-Jährige aber auch davon, dass er seine „Liebe zu diesem Sport unterschätzt habe“.

Hamilton: „Wird wohl mein größter Triumph“

Schließlich will der erfolgsverwöhnte Engländer seine Sieglos-Serie von 38 Rennen schnellstmöglich beenden. „Es wird wohl mein größter Triumph in meiner Karriere sein“, glaubt Hamilton.

Stattdessen will er in den kommenden zwei Jahren mit Mercedes gerne die Marke von 200 Podestplätzen knacken. „Ich hoffe, dass die vielen Daten, die wir in diesem Jahr bisher gesammelt haben, einen Einfluss auf das neue Auto haben. Das ist die Hoffnung des ganzen Mercedes-Teams in allen Fabriken. Wir müssen alle stets an unsere Ziele glauben. Und nie aufgeben“, erläutert Hamilton.