Sainz will auch nach 2024 bei Ferrari bleiben

Ferrari-Pilot Carlos Sainz (29) will seinem Rennstall auch nach Ende seines bis 2024 laufenden Vertrags die Treue halten. „Ich fühle mich hier zu Hause und sehr geschätzt. Ich glaube an das Projekt und blicke optimistisch in die Zukunft. Die Gespräche werden im Winter beginnen, um zu sehen, ob wir zu einer Einigung kommen können“, sagte Sainz im Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera.