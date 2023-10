Tritt dieser Formel-1-Pilot jetzt zurück? Red Bull-Fahrer äußert sich zu seiner Zukunft

Bei Red Bull ist trotz der dominanten Saison gerade einiges los: Zuletzt sorgte ein möglicher Machtkampf zwischen Christian Horner und Motorsportchef Helmut Marko für viele Schlagzeilen und zudem gab es auch noch Gerüchte um einen Rücktritt von Sergio Pérez.

Der Mexikaner erlebt eine schwierige Saison und steht aufgrund mäßiger Leistungen im schnellsten Auto immer wieder in der Kritik. In den sozialen Netzwerken ging sogar die Nachricht herum, dass der Red-Bull-Pilot bei seinem Heim-GP in Mexiko seinen Rücktritt verkünden würde.

„Ich lache nur darüber. Es gibt nichts, was ich machen könnte. Ich konzentriere mich voll auf meine Arbeit“ kommentierte der 33-Jährige diese Gerüchte.

Red-Bull-Duell: Pérez chancenlos gegen Verstappen

Dass es nicht läuft, räumt er aber auch selbst ein. Es sei nicht ideal, wenn man eine schwierige Phase in seiner Karriere durchlaufe. Sein Teamkollege Max Verstappen stellt ihn klar in den Schatten und Pérez muss sogar aufpassen, dass er nicht den zweiten Platz in der Fahrer-WM an Mercedes-Pilot Lewis Hamilton verliert.

„Ich liebe einfach die Herausforderung. Am einfachsten wäre es, einfach aufzuhören. Aber so bin ich nicht. Ich werde nicht aufgeben. Ich habe keinerlei Zweifel daran, dass ich wieder mein altes Niveau erreichen werde. Das ist mein Ziel und ich verschwende keine Gedanken an einen Rücktritt“ zeigt sich Pérez jedoch kämpferisch.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um das zweite Red Bull-Cockpit, unter anderem soll Daniel Riccardo seit seiner Rückkehr zu AlphaTauri auf den Platz neben Max Verstappen schielen.

Formel 1: Pérez will bei Red Bull bleiben