ARD zeigt Doku über Formel-1-Legende Michael Schumacher

Nach der sehr erfolgreichen Doku über Jan Ullrich porträtiert die ARD zum Jahresende eine weitere deutsche Sport-Legende. In einer Mitteilung verkündete der Sender, dass eine Reportage über Michael Schumacher ausgestrahlt wird.

Die fünfteilige Serie „Being Michael Schumacher“ soll ab dem 14. Dezember in der Mediathek des Senders zur Verfügung stehen. Im Fernsehen wird die Doku erstmals am 28. Dezember um 23.35 Uhr ausgestrahlt.

Dabei wird die Karriere der F1-Legende von den Anfängen als Kart-Fahrer bis zu seinen Erfolgen in der Formel 1 von Sport-Reporter Andreas Troll beleuchtet.

Schumacher wird mit sieben WM-Titeln zur F1-Legende

„Ein Weltstar, der die Formel-1-Strecken kompromisslos beherrscht, aber nie seine Herkunft vergisst. Ein Mensch, der sein Visier nur in seltenen Momenten öffnet und einen scheuen, sehr freundlichen und humorvollen Charakter zu erkennen gibt. Einer, der in der Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar ist, aber doch immer bleibt“, heißt es in der Mitteilung der ARD.