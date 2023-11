Formel-1-Farce in Las Vegas - Ferrari-Pechvogel Sainz wird jetzt auch noch bestraft!

Sainz war acht Minuten nach dem Start ins Rennwochenende auf der nagelneuen Strecke in der US-Metropole über einen losen Gullydeckel gefahren, was zu einem großen Schaden an seinem Auto führte. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erklärte nach Abbruch der Trainings-Session, dass Monocoque, Motor und Batterie in Mittleidenschaft gezogen worden seien.