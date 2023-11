Formel 1: Hamilton bekommt Casino-Verbot für Las Vegas

Kein Casino-Besuch für Lewis Hamilton! Vor dem anstehenden Renn-Wochenende im Zocker-Paradies Las Vegas hat Toto Wolff eine klare Botschaft an sein komplettes Team gerichtet.

Wolff: Rennen in Vegas „wie Besteigung des Mount Everest“

Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude auf das Rennen sehr groß. „Ein Rennen in dieser Stadt ist vergleichbar mit der Besteigung des Mount Everest, Hut ab vor Liberty Media für die Organisation dieses Rennens“, erklärte er.

Für den 51-Jährigen ist es derweil der erste Trip in die „Stadt der Sünde“, wie Las Vegas auch genannt wird. „Ich glaube nicht, dass ich der Einzige in der Formel 1 bin, der noch nie in dieser Stadt war“, meinte er.