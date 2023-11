Formel 1: Hamilton und Red Bull? Horner lässt aufhorchen

WM-Dominator Max Verstappen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton mit dem gleichen Auto im direkten Duell um die WM-Krone? Was für Formel-1 -Fans wie ein Traum klingt, hätte in der kommenden Saison fast Realität werden können - zumindest, wenn man Christian Horner glauben darf.

Im Gespräch mit der englischen Boulevardzeitung Daily Mail erzählte der Teamchef von Red Bull, dass sich Hamiltons Management vor dessen Vertragsverlängerung bei Mercedes mit den Österreichern wegen einer Zusammenarbeit in Verbindung gesetzt habe. „Sie haben sich ein paar Mal bei uns gemeldet. Zuletzt gab es Anfang des Jahres eine Anfrage, ob Interesse bestehen würde“, ließ der 50-Jährige wissen. Wer vom Hamilton-Management sich bei Red Bull gemeldet habe, verriet Horner jedoch nicht.

Mittlerweile hat sich Hamilton selbst auch zu der Angelegenheit geäußert. „Ich verstehe wirklich nicht, was Christian damit meint“, sagte der Engländer bei Sky. „Soweit mir bekannt ist, hat niemand aus meinem Team mit ihm gesprochen.“ Auch er selbst habe „seit Jahren nicht mehr mit Christian gesprochen“. Allerdings habe sich Horner „Anfang des Jahres bei mir gemeldet, um sich mit mir zu treffen, aber das war‘s“, so Hamilton: „Ich habe ihnen nur zu einem erstaunlichen Jahr gratuliert und gesagt: ‚Hoffentlich kann ich in naher Zukunft gegen euch Jungs kämpfen‘.“