Formel 1: Kollision! Hülkenberg kann aufatmen

Ferrari-Doppelspitze im einzigen freien Training zum Großen Preis von Brasilien: Nach einer zwischenzeitlich sehr hektischen Session auf dem Formel-1-Kurs von Interlagos am Rande der Millionen-Metropole Sao Paulo schob sich Carlos Sainz (Spanien) in der Schlussphase noch an seinem Teamkollegen Charles Leclerc (Monaco) vorbei. Beide absolvierten ihre jeweils schnellste Runde auf weichen Reifen.