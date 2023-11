Formel 1: Quali-Crash! Sprint-Hoffnung für Ocon

Kurzer Quali-Einsatz für Esteban Ocon! Beim Sprint Shootout in Brasilien flog der Franzose auf seiner ersten schnellen Runde im Senna-S ab und schlug hart in die Streckenbegrenzung ein.

Alpine-Direktor Bruno Famin zeigte sich direkt nach dem Vorfall pessimistisch, was einen Start im Sprint (ab 19.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) angeht. Nun hat das Team jedoch ein Update gegeben, wonach es gut aussehen soll. Zwar werde aktuell noch am Auto gearbeitet, aber es „ist auf Kurs, für den Sprint fertigzuwerden“. Es mussten mehrere Teile ausgetauscht werden, aber Motor und Chassis sind demnach unbeschädigt geblieben.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Dass Ocon für den Start bereit ist, daran ließ er schon direkt nach dem Crash keinen Zweifel. „Ich bin ok“, funkte er direkt nach dem Einschlag an die Box. Um den Wagen zu bergen, hatte die FIA entschieden, Q1 bei noch 30 Sekunden auf der Uhr mit roter Flagge abzubrechen.

Wiederholungen der TV-Bilder zeigten, dass es vor dem spektakulären Abflug Ocons zu einer Berührung mit Fernando Alonso gekommen war. Der Spanier befand sich auf einer langsamen Runde, als Ocon an der Innenseite passieren wollte, wobei es zu der verhängnisvollen Berührung kam.

Was geht für Verstappen beim Sprint?

Was geht für Verstappen beim Sprint?

Schuldfrage für Alpine eindeutig

Die Schuldfrage schien für Famin bei Sky eindeutig. „Ich denke, da gibt es nur eine Sicht des Vorfalls. Ich glaube, Fernando hat nicht in den Spiegel geschaut. Wahrscheinlich hat er ihn schon gesehen, aber er ist dann einfach nach links gefahren. Es sieht so aus, dass Fernando in Esteban reingefahren ist.