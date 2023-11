Formel 1: Regen-Chaos! Quali-Abbruch sorgt für große Überraschung

Der Red-Bull-Pilot, der Anfang Oktober in Katar seinen dritten Titel klargemacht hatte, sicherte sich in Sao Paulo mit 1:10.727 Minuten die Pole Position für das Rennen am Sonntag (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Es ist insgesamt die elfte Pole des Niederländers in dieser Saison. „Die Abstände waren sehr eng“, beschrieb er nach der Quali in der Medienrunde die Situation und fügte hinzu: „Der erste Streckenabschnitt fühlte sich gut an, der Rest war schockierend. Es war noch nicht der Regen, aber schon sehr viel Wind.“