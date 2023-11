Formel 1: Sprint-Quali von Crash überschattet

Kurzer Quali-Einsatz für Esteban Ocon! Beim Sprint Shootout (im SPORT1 -Liveticker) in Brasilien fliegt der Franzose auf seiner ersten schnellen Runde im Senna-S ab und schlägt hart in die Streckenbegrenzung ein.

Schuldfrage für Alpine eindeutig

Die Schuldfrage scheint für Alpine-Direktor Bruo Famin in der Sache bei Sky eindeutig. „Ich denke, da gibt es nur eine Sicht des Vorfalls. Ich glaube, Fernando hat nicht in den Spiegel geschaut. Wahrscheinlich hat er ihn schon gesehen, aber er ist dann einfach nach links gefahren. Es sieht so aus, dass Fernando in Esteban reingefahren ist.