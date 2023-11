Formel 1: Verstappen holt letzte Pole in Abu Dhabi - Debakel für Sainz und Hamilton

Max Verstappen hat sich die letzte Pole Position des Jahres gesichert. Beim Formel-1-Finale in Abu Dhabi legte der Red-Bull-Pilot die beste Zeit hin. Charles Leclerc (Ferrari) kam als Zweiter ins Ziel. Oscar Piastri im McLaren sicherte sich Platz drei.

Ein Quali-Debakel erlebte Carlos Sainz im Ferrari. Der Spanier musste schon in Q1 die Segel streichen und startet am Sonntag von Platz 16. „So viel Verkehr“ hatte Sainz am Funk geschimpft und damit den Grund für seinen enttäuschenden Auftritt offenbart.