Formel 1: Ein Schwergewicht verkündet den Einstieg in die Königsklasse

Ein Schwergewicht der Autoindustrie verstärkt die Königsklasse: General Motors wird ab der Saison 2028 als Motorenlieferant in die Formel 1 einsteigen.

Dies teilte der US-amerikanische Automobilhersteller am Dienstag mit. Das in Detroit ansässige Multi-Milliarden-Unternehmen - ehemaliger Mutterkonzern von Opel - ist die Dachmarke von Chevrolet, Buick und Cadillac. Die traditionsreiche Premium-Marke soll bei dem F1-Engagement in den Fokus gerückt werden.