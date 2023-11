Mehr Siege als Vettel? Für Verstappen wäre es "verrückt"

Noch haben Sebastian Vettel und Max Verstappen jeweils 53 Rennen in der Formel 1 gewonnen, doch schon am Sonntag könnte der Niederländer beim letzten Rennen der Saison zur alleinigen Nummer 3 der ewigen Bestenliste aufsteigen. Dass er in Abu Dhabi seinen 54. Grand Prix in der Königsklasse einfahren und Vettel damit überholen könnte, sei „natürlich verrückt, das ist eine unglaubliche Zahl und es wäre toll, wenn das klappt“, sagte Verstappen.