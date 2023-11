Vettel-Comeback? "Natürlich kribbelt es"

Wie der viermalige Weltmeister bei sport.de und RTL/ntv zugab, brennt das Feuer noch in ihm. „Es kann schon sein, dass ich wieder einsteige, in was für ein Auto, das weiß ich noch nicht“, sagte Vettel und fügte als Erklärung hinzu: „Es ist ja eine Leidenschaft von mir und etwas, das mich sehr interessiert.“

Zwar müsse ein Comeback nicht zwangsläufig oder in nächster Zukunft stattfinden, denn im Moment sei er „ganz zufrieden, so wie es gerade ist“. Dennoch könne eine Rückkehr „natürlich immer wieder passieren, denn es ist etwas, das mir fehlt und wenn ich neben der Streck stehe, natürlich kribbelt es dann. Es ist nicht einfach und man beißt sich dann auf die Zähne.“

Rücktritt war keine Entscheidung gegen das Rennfahren

Es ist indes nicht das erste Mal, dass Vettel, der in der Formel 1 für BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari und Aston Martin an den Start ging, mit einem Comeback liebäugelt. Bereits im September hatte er sich zu einem möglichen Start in der Sportwagen-WM und dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans geäußert. „Bisher ist nichts unterschrieben oder entschieden, aber ich habe die Sache im Hinterkopf“, ließ er damals wissen.