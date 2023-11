Zehn Jahre nach Skiunfall: ARD widmet Schumacher Doku-Serie

Die ARD würdigt Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher zehn Jahre nach dem folgenschweren Skiunfall mit einer umfangreichen Doku-Serie sowie einem ausführlichen Podcast. Ab dem 14. Dezember ist die fünfteilige Dokumentation "Being Michael Schumacher", die Schumachers Weg zur Motorsport-Legende skizziert, in der ARD Mediathek abrufbar. Das Erste zeigt alle Folgen am 28. Dezember ab 23.25 Uhr.