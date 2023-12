Formel 1: Unerwarteter Todesfall - Alonso trauert um Weggefährten

Der Brasilianer de Ferran, ehemaliger Meister in der britischen Formel 3, war mehrere Jahrzehnte in der Königsklasse aktiv, unter anderem auch als Sportdirektor bei BAR und Honda. Eine besondere Beziehung hatte er auch zu Fernando Alonso, dem er beratend zur Seite stand, als der sich beim US-Rennklassiker Indianapolis 500 versuchte.

De Ferran erlitt wohl einen Herzinfarkt

Am Freitag nahm de Ferran an einem privaten Fahrevent auf einer Rennstrecke in Florida teil, bei dem auch sein Sohn Luke dabei war. Dort fühlte sich der Brasilianer plötzlich nicht mehr wohl, stellte seinen Wagen ab und erlitt laut eines Berichtes der Nachrichtenagentur Associated Press einen Herzinfarkt. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.