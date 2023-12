Formel 1: "Keine Hoffnung, dass ich ihn nochmal wiedersehe!" Das bereut Schumachers Ex-Manager Weber

Vor zehn Jahren änderte sich das Leben von Michael Schumacher radikal. Die Legende der Formel 1 hatte damals einen tragischen Unfall beim Ski-Fahren in den französischen Alpen. In der Öffentlichkeit sah man den Piloten danach nie wieder.

Schumacher? „Keine Hoffnung mehr“

Name Sauber zurück in der Formel 1

Name Sauber zurück in der Formel 1

Weber schließt mit Schumacher ab

„Ich denke, dass Michael bestrebt war, den Jungen in die Formel 1 zu bringen und ihn zu managen, so wie ich früher ihn gemanagt habe. Wäre er an Micks Seite gewesen, hätte ihm dieser Haas-Teamchef nicht so übel mitgespielt und Mick hätte woanders eine zweite Chance bekommen“, glaubt Weber.