Formel 1: Wunderkind lässt ein ganzes Land träumt - aber es gibt einen Haken!

Allein: Der Name Kimi passt da nur allzu gut in das italienische Drama. Aus zwei Gründen.

Antonelli 2024 in der Formel 2 unterwegs

Antonelli braucht zwar keine Sondergenehmigung für die Formel 2, in der er 2024 fährt. Aber der Sprung aus der Formel 4 in die Formel 2 erscheint ähnlich gewaltig.

2022 gewann er die Formel-4-Meisterschaften in Italien und Deutschland. 2023 folgte der Titel in der Formula Regional European Championship by Alpine (kurz FRECA). Jetzt geht es für den Überflieger nicht in die logische Folgeklasse Formel 3, sondern direkt in die Formel 2.