Neues Team? Formel 1 erteilt Andretti Abfuhr: "Wäre nicht wettbewerbsfähig"

Die Formel 1 hat den Antrag des US-Teams Andretti für einen Einstieg in die Serie vorerst abgelehnt. Das gab die Motorsport-Königsklasse am Mittwoch bekannt. „Unser Bewertungsprozess hat ergeben, dass die Existenz eines elften Teams keinen Mehrwert für die Meisterschaft darstellen würde“, hieß es in der Begründung.