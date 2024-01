Formel 1: Wirbel um neuen Namen von F1-Team

Alles neu bei Sauber: Alfa Romeo ist Vergangenheit, die Zukunft gehört dem „Stake F1 Team“ – seit dem 1. Januar steht endgültig fest, dass das Schweizer Traditionsteam 2024 und 2025 mit einem neuen Hauptsponsor an den Start geht.

Beileibe keine Überraschung, da der Rennstall bereits seit Dezember in den FIA-Starterlisten als „Stake F1 Team Kick Sauber“ geführt wird, aber durchaus heikel, da der neue Name an einigen Rennwochenenden für Ärger sorgen könnte.