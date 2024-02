Alonso noch mit 50 in der Formel 1?

Fernando Alonso fühlt sich auch im fortgeschrittenen Rennfahrer-Alter fit und sieht so bald keine körperlichen Grenzen in der Formel 1. „Wenn du motiviert bist, dann kannst du bis 48, 49 oder sogar 50 fahren“, sagte der 42-Jährige im Rahmen der Präsentation des Aston Martin für die neue Saison. In der Wintervorbereitung habe er sich in den körperlichen Tests selbst übertroffen.