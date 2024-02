Ecclestone wittert Horner-Intrige: "Im Grunde wollen sie ihn verdrängen"

Der frühere Formel-1-Boss Bernie Ecclestone hat dem in der Kritik stehenden Red-Bull-Teamchef Christian Horner einen Tipp mit auf den Weg gegeben. „Mein Rat an Christian lautet: Halt den Kopf unten, mach nichts und warte, was passiert“, sagte Ecclestone, der selbst so manchen Skandal überstanden hat, der Nachrichtenagentur AFP: „Ich stehe weiter mit ihm in Kontakt.“