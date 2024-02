Ex-Teamchef Steiner stichelt gegen Haas

Er habe mit dem Rennstall "in eine andere Richtung gehen" wollen und "eine klare Vision" gehabt. Das Verhältnis zu Besitzer Gene Haas scheint zerrüttet: "Mit ihm gehe ich glaube ich nicht zum Abendessen – auch wenn er bezahlt".

Seit 2014 hatte Steiner die Geschicke beim US-amerikanischen Rennstall geleitet und das Team ab 2016 in der Formel 1 etabliert - nennenswerte Erfolge blieben allerdings aus, in der vergangenen Saison belegte Haas mit Pilot Nico Hülkenberg in der Konstrukteurs-WM den letzten Platz.