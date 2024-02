Formel 1: Alonso verrät erstaunliche Details über die Rivalität mit Michael Schumacher

Fernando Alonso gewährt in der spanischen DAZN-Dokumentation ‚Fernando Revelado‘ Einblicke in seine Formel-1-Karriere. Dabei überrascht der zweimalige Weltmeister mit seinen Aussagen über die Rivalität mit Michael Schumacher.

„Ein Rivale, eine Rivalität, aber auch eine Inspiration, denn abgesehen davon, dass er einer der härtesten Rivalen war, die ich je hatte, oder der härteste, den ich je hatte, muss man bedenken, dass man für jedes Kind ein Vorbild braucht“, erklärt der Spanier.

Vom Idol zum Rivalen

Während Alonso noch bis 1998 im Kartsport aktiv war, absolvierte Schumacher bereits seine ersten Saisons in der Formel 1, hatte vor Alonsos Debüt-Saison 2001 schon mehrmals den WM-Titel gewonnen und begann die Rennserie zu dominieren.

Aus diesem Grund habe der Spanier angefangen „zu beobachten, wie er sich verhält, wie er reagiert, wie er sich kleidet, wie er fährt. Es ist eine Inspiration, die man sich im Geiste notiert, und plötzlich findet man sich Rad an Rad mit ihr wieder und kämpft jeden Sonntag. Es war etwas ganz Besonderes“, meint Alonso.

Doch sowohl auf als auch neben der Strecke sei die deutsche Rennsport-Legende stets „ein wirklich harter Kerl“ gewesen. „Er war sehr kalt, hielt immer Abstand und versuchte immer, einzuschüchtern. Er war ein Fahrer, mit dem es sehr schwierig war, ein Gespräch zu führen“, behauptet Alonso und führt aus: „Wenn man zum Frühstück kam, schaute er einen immer ein bisschen komisch an. Man wusste, dass es eine Rivalität gab, aber er nahm sie für bare Münze.“

Das Konkurrenzdenken der beiden Fahrer beruhte laut dem 42-Jährigen auf Gegenseitigkeit, weshalb die beiden Stars der Formel 1 „oft aneinandergeraten“ seien, allerdings stets „mit Respekt“.

„Das ist es, was ich am meisten an Max mag“

Das Verhältnis zwischen Alonso und dem neuen F1-Dominator Max Verstappen sehe jedoch anders aus. „Verstappen war in seinen Anfängen vielleicht ein bisschen verrückter und hatte einige Zwischenfälle und Probleme, aber jetzt ist er ein sehr anständiger Fahrer auf der Strecke“, erklärt der Aston-Martin-Pilot.

„Ich sehe viele Ähnlichkeiten zwischen ihm und mir“, berichtet Alonso, der das Verhältnis zu seinem Konkurrenten zu schätzen weiß.