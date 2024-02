Formel 1 im Bahrain: Schon wieder Gully-Deckel-Eklat - F1-Tests erneut abgebrochen

Wieder Gully-Gate vor dem Saisonstart (2. März, live im SPORT1 -Liveticker ) in der Formel 1 : Auch am dritten und letzten Tag der Testfahrten hat ein loser Schachtdeckel für eine lange Unterbrechung auf dem Bahrain International Circuit gesorgt.

Die Piloten um Weltmeister Max Verstappen mussten am Freitag erneut Teile der ohnehin knapp bemessenen Streckenzeit in der Garage verbringen - schon am Donnerstag hatte sich durch Ferrari-Pilot Charles Leclerc der Deckel eines Drainageschachts an der selben Stelle in Kurve 11 gelöst und für eine längere Unterbrechung gesorgt.