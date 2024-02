Formel 1: Pressestimmen zu Hamilton-Wechsel zu Ferrari - "F1 hat Fußball am Deadline Day Show gestohlen"

Nicht nur bei Fans und Experten wird die Personalie heiß diskutiert - SPORT1 hat die Pressestimmen aus England und Italien zum Paukenschlag in der Königsklasse des Motorsports.

ITALIEN

Corriere dello Sport : „Ferrari legt seine Zukunft in die Hände Hamiltons, einer wahren Ikone des Motorsports. Hamilton hat auf die einseitige Vertragsauflösung gesetzt, um ein neues Kapitel seiner Karriere aufzuschlagen.“

Tuttosport: „Hamilton und Ferrari werden zum Traumduo. Maranello will mit einem mehrjährigen Vertrag den englischen Piloten an sich binden und eine neue erfolgreiche Phase einleiten.“

Il Giornale: „Mit dem ersten Februar-Tag ist der F1-Fahrermarkt in Flammen aufgegangen. Genau sieben Tage nach der Bekanntgabe der mehrjährigen Vertragsverlängerung von Charles Leclerc teilt Ferrari mit, dass Hamilton im nächsten Jahr bei der Scuderia unterschreiben und Carlos Sainz ersetzen wird, dessen Vertrag am Ende der Weltmeisterschaft ausläuft.“

ENGLAND

Guardian: „Die Entscheidung des siebenmaligen Weltmeisters, Mercedes zu verlassen, wird als Schlüsselmoment im letzten Kapitel seines Formel-1-Vermächtnisses in Erinnerung bleiben.“

Mirror: „Die Formel 1 hat dem Fußball am Deadline Day offenbar die Show gestohlen. Sicherlich wird kein Transfer in der Fußballwelt so groß sein wie die Nachricht, dass Lewis Hamilton Mercedes verlassen wird.“