Formel 1: RTL gibt F1-Team bekannt - TV-Moderatorin feiert Comeback

In weniger als einem Monat beginnt die neue Formel-1-Saison. Am 1. und 2. März startet die Königsklasse in Bahrain. Mit dabei ist dann auch wieder RTL. Der TV-Sender zeigt im Rahmen einer Kooperation mit Sky sieben Rennen im frei empfangbaren Fernsehen. Zudem gibt es an fünf weiteren Renn-Wochenenden Qualifikation oder Sprint zu sehen.