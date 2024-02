Formel 1: Neuer Sauber-Bolide kommt in Neon-Farben daher

Der Formel-1-Rennstall Stake F1 Team, besser bekannt als Sauber, erscheint zur Saison 2024 in neuen Farben. Statt wie in der vergangenen Saison in schwarz-rot und als Alfa Romeo geht das Team in schwarz und neon-grün mit neuem Namen an den Start. Der C44 wird weiterhin von Valtteri Bottas und Zhou Guanyu gesteuert.