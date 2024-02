Formel 1: Suzuka bis 2029 im Rennkalender

In der anstehenden Saison, die am 2. März in Bahrain beginnt, wandert der Termin des Suzuka-Rennens erstmals vom Herbst in den April, um den Kalender stärker nach regionalen Aspekten zu gestalten. Zuvor fährt die Formel 1 in diesem Jahr in Australien, nach Japan folgt das Rennen in China.