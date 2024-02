Formel 1: Testfahrten 2024 - Alle Infos und Termine

Nun geht es wieder los: Die Formel-1 -Saison 2024 steht in den Startlöchern. Bevor in der nächsten Woche das erste Mal die fünf roten Lichter ausgehen werden , finden bereits diese Woche die offiziellen Testfahrten statt.

Wann finden die F1-Testfahrten statt?

Die Tests finden vom Mittwoch (21. Februar) bis Freitag (23. Februar) auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir (Bahrain) statt. Dabei werden die Tage jeweils in eine Vormittagssession (8 Uhr bis 12 Uhr) und eine Nachmittagssession (13 Uhr bis 17 Uhr) geteilt. In den Pausen finden jeweils Pressekonferenzen mit den Fahrern und den Teamchefs statt.