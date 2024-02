Löst Hamilton-Wechsel zu Ferrari ein Fahrerbeben aus? Spannende Frage zum F1-Transfermarkt

Mitten in die Formel-1-Winterpause platzten zunächst zwei zukunftsweisende Nachrichten: Charles Leclerc hat seinen Vertrag mit Ferrari um mehrere Jahre verlängert, Lando Norris seinen mit McLaren. Beide gehen 2024 in die sechste Saison mit ihrem Team. Beide dürften mindestens bis Ende 2027 bei ihren Teams bleiben. Stabilität pur also.