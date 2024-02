Sensation perfekt: Hamilton wechselt 2025 zu Ferrari

Rekordweltmeister Lewis Hamilton (39) wird im kommenden Jahr zu Ferrari wechseln und sorgt damit für eine Sensation in der Formel 1. Der Brite schließt sich der Scuderia ab 2025 an und verlässt Mercedes nach zwölf gemeinsamen Jahren, das gaben beide Rennställe am Donnerstagabend bekannt. Bei Ferrari unterschrieb Hamilton einen Vertrag über mehrere Jahre. Im Mercedes war Hamilton zwischen 2014 und 2020 sechsmal Weltmeister geworden. Auch seinen ersten Titel im Jahr 2008 holte er für McLaren mit einem Mercedes-Antrieb.