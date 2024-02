Turbulente Zeiten bei Red Bull: Fall Horner überlagert Start

Die ganze Formel 1 schaut mit großem Interesse auf Red Bull, der Fall Christian Horner könnte gewaltige Auswirkungen auf das Weltmeisterteam haben. Und auch Bernie Ecclestone hat eine Meinung zu diesem schwelenden Thema. "Mein Rat an Christian", sagt der langjährige Chef der Rennserie über seinen Freund: "Halt den Kopf unten, mach nichts und warte, was passiert."

Dann nämlich stellt Red Bull den Rennwagen für 2024 vor, in der kommenden Woche schon (21. bis 23. Februar) stehen dann die Testfahrten an, und am 2. März beginnt in Bahrain die Saison. Mit oder ohne Horner? Das ist momentan unklar. Das Team Red Bull Racing äußert sich überhaupt nicht zur Situation, der Red-Bull-Konzern allerdings hat eine "unabhängige Untersuchung" durch einen "externen Ermittlungsanwalt" eingeleitet und dies bestätigt.