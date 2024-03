F1 Academy: Schreiner beim Auftakt in den Punkten

Schreiner, die in diesem Jahr beim Campos-Team von Formel-1-Rennstall Sauber unterstützt wird, kann nun mit positiven Gefühlen ins zweite Rennen am Samstag (12.55 Uhr MEZ) gehen. In dieser Saison will die Saarländerin vor allem konstante Leistungen zeigen. „Natürlich wäre es schön, wenn ich regelmäßig unter die ersten Acht fahren kann und so oft wie möglich weit vorne dabei bin“, sagte sie im Gespräch mit dem SID.