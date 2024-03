Formel-1-Skandal: "Es beschädigt den Sport"

Der Automobil-Weltverband FIA will zumindest kurzfristig und auf eigene Initiative nicht in die Affäre um Red Bulls Teamchef Christian Horner eingreifen. Das sagte FIA-Präsident Mohamed bin Sulayem im Vorfeld des Formel-1-Rennens in Bahrain der Financial Times. Man dürfe „nichts überstürzen“, werde aber „jede Beschwerde prüfen, die über unseren Compliance-Beauftragten eingeht“. Aktuell gebe es keine Pläne einer eigenen Untersuchung, weil eine solche formelle Beschwerde eben noch nicht vorliege.