Formel 1: Albon crasht - aber Sargeant muss zusehen

Alex Albon crasht und beschädigt sein Chassis schwer - zusehen muss beim Großen Preis von Australien aber sein Teamkollege Logan Sargeant. Diese ungewöhnliche und harte Entscheidung für den Rest des Rennwochenendes in Melbourne hat das Williams-Team getroffen.

"Logan sollte nicht für einen Fehler büßen, den er nicht gemacht hat, aber jedes Rennen zählt, wenn das Mittelfeld so eng beisammen ist wie nie zuvor, also haben wir die Entscheidung auf der Grundlage unserer besten Möglichkeiten getroffen, an diesem Wochenende Punkte zu holen", sagte Teamchef James Vowles.