Formel 1: Deutscher Ex-Pilot ist unrühmlichen Rekord los - zumindest vorläufig

Norris nimmt Heidfeld Formel-1-Rekord ab

Im Gegensatz zum Mönchengladbacher hat Norris aber noch alle Chancen auf mindestens einen Grand-Prix-Sieg. Mit seinen 24 Jahren sollte der Großteil seiner Karriere noch vor ihm liegen. Derzeit ist der McLaren-Pilot in der Fahrerwertung auf Platz 6 positioniert. Gut möglich also, dass Heidfeld seinen Rekord bald wieder bekommen wird.

Ganz nah dran an seinem ersten Sieg war Norris 2021 beim Rennen in Sochi. Dort lag er lange Zeit in Führung, bis ihm ein Regenschauer einen Strich durch die Rechnung machte. Am Ende blieb statt des erhofften Debüt-Siegs nur Rang sieben.