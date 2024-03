Formel-1-Einstieg 2026: Audi beschleunigt Sauber-Übernahme

„Wir haben einen klaren Fahrplan, wie wir sowohl in Hinwil als auch in Neuburg schnellstmöglich konkurrenzfähig sein wollen“, sagte Seidl: „Wir haben ehrgeizige Ziele. Deren Umsetzung ist in vollem Gange und wird durch die vollständige Übernahme von Sauber durch die Audi AG nochmals beschleunigt.“

In Audis Motorsport-Zentrum in Neuburg an der Donau entsteht bereits die Antriebseinheit für den Start im Jahr 2026, für das Team wird Audi den Sauber-Standort Hinwil in der Schweiz nutzen und dort entsprechend investieren. Zuletzt hatte es immer wieder auch Gerüchte über einen Rückzieher des Ingolstädter Unternehmens mit Blick auf die Formel 1 gegeben.