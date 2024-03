Formel 1: "Ich bin mitten auf der Strecke!" - Mercedes-Pilot Russell gerät nach Crash in Panik

George Russell hat mit seinem Crash in der letzten Runde des Großen Preises von Australien für einen Schock-Moment gesorgt. Sein Bolide blieb nach einem Einschlag in Schräglage quer mitten auf der Strecke liegen. Diese missliche Lage und der hinter ihm nach wie vor laufende Rennbetrieb löste bei dem Formel-1 -Piloten große Panik aus.

„Rote Flagge, rote Flagge, rote Flagge. Ich bin mitten auf der Strecke. Rote Flagge, rote Flagge, rot, rot, rot, rot, rot. Ich bin in der Mitte. Rot! Verdammte Sch****!“, rief er seinem Renningenieur Marcus Dudley am Funk mit verzweifelter Stimme zu, nachdem sein Wagen zum Liegen gekommen war.

Russells Wunsch bleibt unerfüllt

„Er ist auf der Strecke!“

Michell funkte zunächst „Gelb im Bereich vor dir, Russell ist in Kurve sechs abgeflogen“, bevor er die Lage erkannte und schnell den Ausruf „Gefahr! Er ist auf der Strecke!“ hinterherschickte: „Sei vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig“, wies er Stroll schließlich an.

Alonso wird von Strafe nach Crash überrascht

Der zweimalige Weltmeister fuhr die Kurve in der letzten Rennrunde anders an und ging laut des offiziellen Entscheidungsdokuments „etwas mehr als 100 Meter früher als jemals zuvor während des Rennens vom Gas“, was Russell nach eigenen Aussagen überraschte.

„Wir fahren nie in jeder Rennrunde und in jeder Kurve 100 %, wir sparen Sprit, Reifen und Bremsen, daher ist es etwas überraschend, dass wir dafür verantwortlich gemacht werden, nicht jede Runde exakt gleich zu fahren.“

Sicherheit bleibt großes Thema in der Formel 1

Kritik an der Rennleitung hatte es an diesem Wochenende auch schon am Samstag aufgrund eines Zwischenfalls in der Formel 2 gegeben. Nach einem Unfall in der ersten Runde musste ein großes Bergungsfahrzeug auf die Strecke, an dem die Piloten hinter dem Safety Car unmittelbar vorbeigeführt wurden. Einen entsprechenden Hinweis auf den Abschlepper bekamen die Nachwuchsfahrer erst zwei Kurven später.