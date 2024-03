Formel 1: Namensänderung sorgt für Verwirrung

Vor dem Start der neuen Formel-1 -Saison hat die Motorsport-Königsklasse eine Neuerung verkündet. So wurde die Bezeichnung des Sprint-Shootout aus dem Regelbuch gestrichen - und durch einen neuen Begriff ersetzt.

Ab sofort heißt die Session „Sprint-Qualifying“ - und könnte bei so manchen Formel-1-Fans für Verwirrung sorgen. Denn: Eine Session namens „Sprint-Qualifying“ hatte es in der Vergangenheit schon einmal gegeben, die allerdings etwas völlig anderes war.

Formel 1: Insgesamt sechs Sprintevents 2024

In der anstehenden Saison 2024 bezeichnet der Begriff jedoch lediglich das Qualifying für das Sprintrennen, das - wie auch schon im vergangenen Jahr - ein eigenes Rennen ist und keine Auswirkungen auf die Startaufstellung des Grand Prix hat.

Beschlossen wurde die Namensänderung beim Treffen des Motorsport-Weltrats der FIA in Bahrain, wo auch der erste Grand Prix der neuen Saison stattfinden wird. Die Sprintrennen finden in diesem Jahr in Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, Sao Paulo und Doha (Katar) statt.