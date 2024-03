Formel 1: Schrecksekunde um Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Abseits der Rennstrecke äußerte sich der Mercedes-Boss zum Konkurrenzkampf mit Red Bull. Dabei meinte er: „Ich werde nicht in die gleiche Falle tappen wie der Teamchef nebenan 2014/15 und fordern, dass wir die Regeln ändern, weil das Team zu dominant ist.“ Damit spielte Wolff auf Red Bulls Forderungen aus dem Jahr 2015 an.

„Red Bull fährt in einer anderen Liga“

Wolffs Meinung nach könne aktuell niemand Max Verstappen auch nur ansatzweise herausfordern und Red Bull verschwinde am Horizont. Grund für Red-Bull-Dominanz in den vergangenen Saisons ist die Einführung der Ground-Effect-Autos. „Red Bull fährt in einer anderen Liga“, so der Österreicher.