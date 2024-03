Formel 1: Schumacher watscht Horner ab: "Spielt Opferrolle"

Die Kritik an Red-Bull-Teamchef Christian Horner reißt nicht ab! Der Brite - nach den Vorwürfen einer Mitarbeiterin am Pranger - hatte sich zuletzt über die Debatte rund um seine Person beklagt. Darauf wiederum gab nun Ralf Schumacher eine deutliche Antwort.

Horner hatte am Rande des Grand Prix von Saudi-Arabien über den Sexismus-Skandal erklärt, andere hätten „versucht, einen Vorteil daraus zu ziehen“.

Dabei ergänzte er: „Leider ist die Formel 1 ein hart umkämpftes Geschäft und es gibt offensichtlich Parteien, die davon profitieren wollen. Das ist vielleicht die nicht so schöne Seite unserer Branche.“

Verschoor gewinnt Sprint in Dschidda

Verschoor gewinnt Sprint in Dschidda

Horner will das Thema gerne abschließen und verkündete am Donnerstagabend: „Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, nach vorne zu blicken und einen Schlussstrich zu ziehen.“ Schließlich sei man „hier, um Rennen zu fahren“.