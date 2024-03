Hamilton über Jos Verstappen: "Sicher nicht hilfreich"

„Ich kenne nicht die Details, weiß nicht, worauf er seine Aussagen stützt“, sagte Hamilton im Vorfeld des Großen Preises von Saudi-Arabien (Samstag, 18.00 Uhr): „Aber am Ende des Tages ist er nicht Teil des Teams, er ist ein Elternteil. Das ist also nur eine Meinung, aber sie ist sicher nicht hilfreich.“

Jos Verstappen ist seit dem Aufstieg seines Sohnes in die Formel 1 im Jahr 2015 ein Dauergast in der Garage, der 52-Jährige war selbst einst Pilot in der Königsklasse. Im Anschluss an die interne Untersuchung bei Red Bull, eine Mitarbeiterin hatte Horner "unangemessenes Verhalten" vorgeworfen, stellte er sich nun öffentlich gegen den Teamchef. Sein Sohn vermeidet es weiterhin, in dieser Sache eine Seite zu wählen.