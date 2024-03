Formel 1 - Hülkenberg über Red Bull: "Eier, Power und Mut"

Nico Hülkenberg blickt mit Hochachtung auf die Arbeit des dominanten Formel-1-Rennstalls Red Bull. „Die zaubern immer irgendetwas aus dem Hut, was man so noch nicht gesehen hat. Etwas Neues, etwas Revolutionäres“, sagte der einzige deutsche Fahrer der Königsklasse im Gespräch mit der FAZ.

Red Bull mit Weltmeister Max Verstappen hatte die Vorsaison dominiert, 2024 geht das Team nun mit einem neuen Auto an.

"Man hätte ja denken können: 'Ey, die haben das Jahr mit 'nem gesunden Vorsprung beendet, die werden ihr Auto weiter verfeinern und verbessern'", sagte Hülkenberg: "Aber da sieht man: Red Bull hat so viel Know-how, so viel Power und vor allem Eier. Die trauen sich so etwas und sind mutig."