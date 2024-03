Machtkampf bei Red Bull: Helmut Marko soll bleiben

Der andauernde Machtkampf bei Red Bull Racing hat vorerst offenbar keine Konsequenzen für Helmut Marko. Dem langjährigen Motorsportberater aus Österreich droht nach eigener Aussage keine Suspendierung, das sagte er am Samstag vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien in mehreren TV-Interviews. Noch am Freitagabend hatte Marko die Spekulationen um das Team von Weltmeister Max Verstappen mit einigen Aussagen angeheizt.